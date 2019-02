Die Winzlinge - Trailer und Infos zum Film

Ein ebenso junger wie furchtloser Marienkäfer landet versehentlich in einer Schachtel und damit auf einem Schiff, das die Karibik zum Ziel hat. Während der Jungkäfer also in der Wärme landet, bleibt sein Vater krank vor Sorge zurück. Aber der Käpferpapa setzt alles in Bewegung, um sein Kind zu finden und macht sich selbst auf die große Reise.

Als beide wiedervereint sind, müssen sie aber schon das nächste Problem lösen, bedroht doch ein Bauprojekt den Lebensraum der neugewonnenen Karibik-Freunde. Alle arbeiten zusammen daran, das beschauliche Paradies für die Tiere zu retten. “Die Winzlinge – Abenteuer in der Karibik” ist die Fortsetzung des Animationsfilms “Die Winzlinge – Operation Zuckerdose”.

>> Alle Spielzeiten auf einen Blick