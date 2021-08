Die Welt wird eine andere sein - Kritik und Trailer zum Film

Die Regisseurin Anne Zohra Berrached ("24 Wochen") schaut in ihrem neuen Film aus einem interessanten Winkel auf islamistische Radikalisierung. Sie erzählt von der Studentin Asli, die sich in den jungen Saeed aus dem Libanon verliebt. Gegen viele Widerstände heiraten die beiden - doch zunehmend entfremdet sich das Paar. Saeed radikalisiert sich immer weiter.

Die Terroranschläge vom 11. September 2001 liegen im Spätsommer zwanzig Jahre zurück. Die Regisseurin Anne Zohra Berrached ("24 Wochen") schaut in ihrem neuen Film aus einem interessanten Winkel auf islamistische Radikalisierung. In "Die Welt wird eine andere sein" erzählt sie von der Studentin Asli, die sich in Saeed verliebt, der aus dem Libanon nach Deutschland gekommen ist. Die beiden lernen sich auf einem Jahrmarkt kennen. Ab Freitag im Kino.