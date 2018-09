Die Unglaublichen 2 - Kritik und Trailer zum Film

14 Jahre nach "Die Unglaublichen" kommt die Superheldenfamilie um das dehnbare Elastigirl und den starken Mr. Incredible mit neuen Abenteuern in die Kinos zurück. Während Elastigirl auf Mission geht, muss der Muskelgatte das Heim und die Kinder Violetta, Robert und Baby Jack-Jack hüten.

Die Unglaublichen 2: Kurzinhalt zum Film

Zeitlich schließt “Die Unglaublichen 2” beinahe nahtlos an den Vorgänger an. Die Superhelden werden nicht mehr benötigt, diskriminierende Gesetze verbieten ihnen ihr heilsames Tun. Letztlich geht es also auch um den politischen Kampf gegen eine populistische Regierung, für Selbstbestimmung und ein Plädoyer für die Außenseiter – und den ganz alltäglichen Kampf um die Gleichberechtigung in der Ehe. Ein wenig wirkt “Die Unglaublichen 2”, als hätte Ken Loach einen animierten Superheldenfilm gedreht.