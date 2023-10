Die Trends für Halloween-Kostüme 2023 zeichnen sich durch eine breite Palette von Einflüssen aus. Insbesondere ist die Popkultur ein starker Impulsgeber für die Kostümwahl.

In der schaurigen Nacht von Halloween schlüpfen viele in fantasievolle Verkleidungen, um die Geister der Dunkelheit zu begrüßen. Namen wie Taylor Swift sind in diesem Jahr hoch im Kurs, wie verschiedene Quellen bestätigen. Doch nicht nur real existierende Persönlichkeiten dienen als Vorlage. Auch fiktive Figuren aus beliebten Serien wie "Breaking Bad" oder "Game of Thrones" oder Filmen wie "Barbie" finden sich in den Verkleidungen wieder.