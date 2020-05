Die Toten Hosen sagen "Alles ohne Strom"-Tournee ab

Am Mittwoch gaben Die Toten Hosen bekannt, dass die Verschiebung der bevorstehenden "Alles ohne Strom"-Tour an "organisatorischen Problemen" gescheitert ist. Gekaufte Karten werden rückerstattet.

Gekaufte Karten für die geplant gewesenen Auftritte am 4. Juli in Wien und am 29. August in Graz werden rückerstattet. Eine Verlegung sei an "organisatorischen Problemen" gescheitert, teilte die Band am Mittwoch mit.