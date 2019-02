Die Stimmen zum Spiel: Rapid Wien zieht mit 5:2 gegen Hartberg ins ÖFB-Cup-Halbfinale

Rapid Wien konnte am Sonntag gegen Hartberg ein 5:2 erreichen. Somit ziehen die Hütteldorfer am Sonntag ins Halbfinale des ÖFB-Cups.

Dietmar Kühbauer (Rapid-Trainer): “Die Spieler haben es gut gemacht. Es war enorm wichtig, dass wir kurz vor der Pause das Tor gemacht haben. Wir haben den Gegner schon in der ersten Hälfte kontrolliert. Das Einzige, das mich geärgert hat, war die letzte Viertelstunde. Da haben wir gesehen, dass wir gewinnen und haben dann die Räume nicht mehr zugemacht. Wir werden jetzt nicht in Jubelstürme ausbrechen. Es war eine sehr gute Leistung, wir haben das Meiste davon umgesetzt, was wir vorhatten. Es war auch wichtig für den weiteren Saisonverlauf. Wenn wir gestrauchelt wären oder mit einem schlechtem Spiel weitergekommen wären, wäre der Druck nicht weniger geworden.”