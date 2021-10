Die Stimmen zum Spiel: Austria Wien gegen SV Ried mit 4:1

Die Austria hat den Heimbann am Samstag gegen Ried gebrochen und findet sich plötzlich in der oberen Tabellenhälfte der Fußball-Bundesliga wieder. Hier die Stimmen zum Spiel.

Das 4:1 gegen die SV Ried bescherte den Violetten ein Erfolgserlebnis, das Fans und Spieler erstmals in dieser Saison in der Generali Arena auskosten durften. Mit Torschütze Can Keles gab ein weiterer Mann aus dem Nachwuchs eine Talentprobe ab. Coach Manfred Schmid analysierte die Leistung erfreut, aber auch kritisch. Ried ärgerte sich über den Referee.