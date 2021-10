Fußball: Wiener Austria gelingt gegen Ried erster Heimsieg

Die Wiener Austria hat den ersten Heimsieg der laufenden Fußball-Bundesliga-Saison geschafft - und zwar im sechsten Versuch. Die Violetten bezwangen die SV Ried in der Generali Arena am Samstag mit 4:1 (2:1).

Manfred Fischer (4.), Marco Djuricin (17.), Can Keles (54.) mit seinem Debüt-Treffer in der Bundesliga und Georg Teigl (89.) trafen für die Austria. Seifedin Chabbi (9.) gelang für die Innviertler nur der zwischenzeitliche Ausgleich.

Austria in Fußball-Bundesliga auf Platz vier

Austria erzielte mit erstem Angriff das 1:0 gegen Ried

Sportlich wolle man sich davon nicht beirren lassen, hatten Trainer Manfred Schmid und Kapitän Markus Suttner vor dem Spiel betont. Der Linksverteidiger stand zum 300. Mal in einem Pflichtspiel auf dem Platz. Der angeschlagene Muharem Huskovic fehlte, an seiner Stelle stand der 20-jährige Keles erstmals in der Liga in der Startelf. Bei den Riedern setzte Coach Christian Heinle auf ein dichtes Mittelfeld hinter Solospitze Chabbi.