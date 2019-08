Die Stimmen zum Spiel: Austria Wien gegen LASK mit 0:3

Am Samstag musste sich die Wiener Austria in der zweiten Runde der Bundesliga mit 0:3 gegen den LASK geschlagen geben. Hier die Stimmen zum Spiel.

Christian Ilzer (Austria-Trainer): "Leider ist uns die erhoffte Steigerung nicht gelungen. Wir sind sehr, sehr enttäuscht. Wir wollten dem LASK mehr Spielanteile geben, kompakt stehen, um ihnen die Umschaltmomente nicht zu geben. Wir haben es aber nur teilweise so gemacht, waren in der ersten Linie wieder zu inaktiv und haben die Kontersituationen nicht so gut ausgespielt. In Summe war es wieder eine Leistung zu wenig, um so einen starken LASK zu schlagen. Es gibt viele, viele Dinge, über die ich mir und die Mannschaft sich Gedanken macht. Fakt ist, das wir schleunigst eine Änderung brauchen."