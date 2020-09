Die Stimmen zum Spiel: Austria Wien gegen Admira mit 2:2

Am Sonntag reichte es im Heimspiel der Wiener Austria gegen die Admira nur zu einem 2:2-Unentschieden. Hier die Stimmen zum Spiel.

Die Pflicht-Heimsiege gelingen der Austria auch unter Peter Stöger noch nicht ausnahmslos. Das zeigte der Sonntag mit einem 2:2-Unentschieden in der 3. Runde der Fußball-Bundesliga gegen die Admira, bei dem die Violetten zweimal eine Führung und die Chance auf den zweiten Heimsieg binnen einer Woche leichtfertig aus der Hand gaben. Auch für Sturm Graz wäre beim 1:1 in Hartberg mehr möglich gewesen, fiel doch der Ausgleich erst in der 94. Minute.