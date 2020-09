Austria Wien gegen Admira: Ausgleich in den Schlussminuten

Die Wiener Austria hat den Heimsieg gegen den FC Admira quasi in letzter Sekunde verspielt. Der Spielbeginn war dabei furios, die Veilchen waren vor dem Tor aber nicht kaltschnäuzig genug.

Die Austria hat den zweiten Heimsieg in der Fußball-Bundesliga binnen einer Woche verpasst. Beim 2:2 (1:1) gegen den FC Admira gaben die Wiener am Sonntag in der 3. Runde spät eine Führung aus der Hand. Damir Buric feierte eine geglückte Rückkehr auf den Trainerstuhl der Admira.