Die Stars am Roten Teppich vor dem Wiener Opernball

Prominenz aus Kunst, Kultur und Politik schritt am Donnerstag über den Red Carpet des Wiener Opernballs und standen für Interviews zu Verfügung. Darauf freuen sich die Promis am meisten.

Tanzlehrerin Maria Santner zuversichtlich für Eröffnung

Van der Bellen: Nicht nur Small Talk am Ball

Der Opernball ist nicht nur Small Talk. Das sagte Bundespräsident Alexander Van der Bellen im Gespräch mit dem ORF unmittelbar vor der Eröffnung im Haus am Ring. "Die Klimakrise bewegt tatsächlich die ganze Welt. In den wenigen Minuten, die einem jeweils bleiben, ergibt sich schon ein bisschen die Möglichkeit, über die Klimakrise zu reden und über die Maßnahmen", sagte das Staatsoberhaupt.

Rund neun Monate nach dem Ausbruch der Ibiza-Affäre gehen die Geschäfte wieder "ziemlich normal", sagte Van der Bellen. Aber beim Opernball letztes Jahr "war auch alles normal, da haben wir noch nicht gewusst, was drei Monate später alles passieren wird und in den Wochen danach", betonte das Staatsoberhaupt. In solchen Situationen "hilft ein bisschen Gelassenheit". Er freue sich, "wenn es auch so rüberkommt".