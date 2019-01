"Die Stadt von gestern": Zeitreise durch das alte Wien

Das Wiener Stadtbild ist von einem steten Wandel geprägt. "Die Stadt von gestern" zeigt jene Monumente, die es heute nicht mehr gibt und schildert den Alltag längst vergangener Tage.

Die Autoren nehmen den Leser auf eine Entdeckungsreise durch viele Wiener Bezirke mit. Dabei steht das, was einmal war und nicht mehr ist, im Mittelpunkt.

Neben Details zu bereits abgerissenen, zerstörten oder nicht mehr intakten Monumenten und Einrichtungen, wie beispielsweise der Rotunde im Prater, dem Philipphof, dem Ringtheater oder der Liesinger Brauerei, bekommt man auf über 200 Seiten auch einen Einblick in den Alltag der Gesellschaft in Alt-Wien.

Das Buch macht den Wandel der Zeit und die stete Veränderung in Wien deutlich. Geschichtsträchtige Orte werden optisch verändert und erhalten oftmals eine neue Bestimmung. Dadurch gerät vieles in Vergessenheit, meist erinnern nur mehr Gedenktafeln an vergangene Tage. Wer sich neues Wissen über die Stadt von gestern aneignen möchte, dem kann das Werk ans Herz gelegt werden.