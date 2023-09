Die September-Highlights in der Strandbar Herrmann.

Bis zum Saisonende stehen in der Strandbar Herrmann in Wien noch einige Event-Highlights auf dem Programm. Hier eine Auswahl.

Die ultimative Party hören, dabei nicht die Nachbarn stören: Tanze in den Sonnenuntergang, am Kopfhörer kannst du zwischen zwei DJ-Kanälen wählen. Kartenvorverkauf für Kopfhörer gibt es an der Abendkassa oder bei Silent Disco Austria.

Datum: Freitag, 8. September 2023 ab 19.00 Uhr