Die schrillsten Outfits und Kostüme beim Life Ball 2019

Die besten Outfits und Kostüme am Red Carpet. ©APA/EXPA/FLORIAN SCHROETTER

Am Samstagabend haben Paradiesvögel, Promis und Selbstdarsteller noch einmal am Wiener Life Ball eine große Bühne gehabt. Das waren die besten Outfits und Kostüme am Red Carpet.

Dass es die finale Show war, trübte die Stimmung am Roten Teppich vor dem Wiener Rathaus natürlich ein wenig - doch viele kostümierte Besucher waren sich sicher, dass der Life Ball weitergehen wird.

Roter Teppich vor dem Zirkuszelt: Die besten Outfits am Life Ball

Organisator Gery Keszler ließ sich bei der Gestaltung des letzten Life Balls vom Thema "Zirkus" inspirieren. Viele Besucher taten dies mit ihren Outfits und Kostümen ebenso: Der Rote Teppich hin zum Rathaus war bald von Horrorclowns, sexy Artisten, strengen Direktoren und aufreizenden Tierchen - mitunter auch an der Leine - bevölkert. "Es ist eine Schande, dass es zu Ende geht", brachte es Roncalli-Chef Bernhard Paul auf den Punkt.

Conchita Wurst und weitere Stars beim Life Ball 2019

Über den Roten Teppich stolzierte auch Conchita Wurst, die später als Zirkusdirektor in zahlreichen Outfits durch den Abend führte. Sie räumte mit dem Gerücht auf, dass sie vielleicht den Life Ball übernehmen würde. "Wir haben im Spaß darüber geredet, aber Nein, ich mache es nicht", sagte sie der APA. Aber natürlich bedauerte sie, dass zahlreiche Aids-Organisationen nun weniger Mittel zu Verfügung haben.

Neben den Superstars wie auch Dita von Teese kamen vor allem viele Stammgäste wie Uwe Kröger, Chris Lohner oder Dagmar Koller, um dem Ball Adieu zu sagen.