Alle Bilder vom Life Ball 2019 in Wien

Es soll der letzte Life Ball in dieser Form sein. Gery Keszler und sein Team feiern am Samstagabend den 26. Charity Ball in Wien un gaben im Vorfeld das Ende des Events bekannt. Hier finden Sie alle Bilder vom Life Ball 2019.

Der 26. Life Ball wird wohl auch der letzte sein: Bereits vor einigen Wochen gab Gery Keszler das Aus des Charity Events in Wien bekannt. Der heurige Wiener Life Ball steht unter dem Motto "United in Diversity" und bringt erneut zahlreiche prominente Gäste nach Wien

Moderiert wird der Life Ball 2019 von Conchita Wurst sowie Dianne Brill, der Muse von Künstler Andy Warhol. Schrecklich aussenden Zirkusfreaks werden auf den Wiener Rathausplatz Richtung Bühne, das einem riesigem Zirkuszelt nachempfunden ist, einziehen. Dort werden sie auf den Zauberer von Oz treffen und ins Farbenspektrum des Regenbogens gebracht. Jungdesigner Christian Cowan wird die Modeschau am Rathaus gestalten, Missoni jene der "Life+ Solidarity Gala", die im Vorfeld stattfindet.

Die besten Fotos vom Wiener Life Ball 2019

Erwartungsgemäß wird es auch beim heurigen Life Ball kreativ. Die Gäste verwandelten schon in den letzten Jahren den Roten Teppich in ein Schaulaufen der Superlative. Auch die Eröffnung, Show und Stargäste werden für eindrucksvolle Bilder sorgen.

Alle Bilder zum Ball und den Veranstaltungen rund um den Life Ball 2019 finden Sie hier. Der Artikel wird laufend aktualisiert.