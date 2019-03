Die schönsten Kleider am Wiener Opernball 2019: Das waren die Roben der Stars

Traditionell wurde der Wiener Opernball mit einem Schaulaufen auf dem Roten Teppich eingeläutet. Viele Damen haben bei der Wahl ihrer Robe ein besonders gutes Händchen bewiesen. Hier die schönsten Kleider der Stars am Red Carpet.

Wiener Opernball 2019: Das waren die schönsten Kleider

Bei den Kleidern der Frauen setzten sich heuer vor allem die Farben schwarz, blau und rot durch. Außerdem setzte man auf schlichte Kleider, verzichtete auf Stickereien, griff aber in vielen Fällen zur Spitze. Wer am Wiener Opernball 2019 in den schönsten Kleidern über den Roten Teppich ging, sehen Sie in unserer Diashow.