Die schönste Zeit unseres Lebens - Kritik und Trailer zum Film

Victor und Marianne haben sich auseinandergelebt. Er ist zum mieselsüchtigen Griesgram geworden, der mit dem Leben und seinem Alter hadert, sie genießt das Sein. Bis ihr Victors ewige schlechte Laune schließlich zu viel wird und sie ihn vor die Tür setzt. Gut, dass Sohnemann Maxime einen Freund hat, der mit der Firma "Time Travellers" gut betuchte Kunden mittels elaboriertem Filmstudio in eine Zeit ihrer Wahl reisen lässt. So entscheidet sich der verlassene Victor für 1974, als er und Marianne sich verliebten.

Die schönste Zeit unseres Lebens - Kurzinhalt zum Film

Und so reist Victor in die Vergangenheit in "Die schönste Zeit unseres Lebens", zurück in das Jahr 1974. Denn: "Damals war es nicht so schlecht, ich zu sein", meint Victor. Möglich macht die Zeitreise ein Unternehmen, das für ihre Kunden ein raffiniert eingerichtetes Filmstudio inklusive Schauspielern anbietet. Egal, ob die Kunden am Hof in Versailles tanzen oder mit Ernest Hemingway trinken wollen - Antoine (Guillaume Canet) erfüllt jeden Wunsch.