Die Oscar-Verleihung 2021: Alle Gewinner

In der Nacht auf Sonntag fand in Los Angeles die Oscarverleihung 2021 statt. Das sind die glücklichen Gewinner.

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurden in Los Angeles die 93. Academy Awards vergeben. Nachfolgend eine Auflistung aller Oscar-Gewinner, die heuer in 23 Sparten gekürt wurden.