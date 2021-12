Die Königin des Nordens - Kritik und Trailer zum Film

Im ausgehenden 14. Jahrhundert hatte in Skandinavien eine bedeutende und doch ungekrönte Frau die Fäden der Macht in der Hand. Sie sorgte schlau für jahrzehntelangen Frieden zwischen den Nordvölkern - Margarethe I. Mit dem Historiendrama "Königin des Nordens" hat Regisseurin Charlotte Sieling der berühmten dänischen Herrscherin ein Porträt gewidmet, das bereits auf mehreren Filmfestspielen überzeugt hat.

Die Königin des Nordens - Kurzinhalt zum Film

Am Verhandlungstisch der imposanten Festung mit Blick auf das Meer stehen Männer. Starke Männer in dicken Fellmänteln und mit langen Schwertern. Was sie jetzt entscheiden, wird zu Krieg oder Frieden im Norden führen. Doch das Zünglein an der Waage ist eine kluge Frau - Margarethe I.. Schlau und umsichtig führt sie die verschiedenen Völker diplomatisch zum Frieden. Diese wahre Geschichte aus dem ausgehenden 14. Jahrhundert hat es nun als Historiendrama ins Kino geschafft. "Königin des Nordens" konzentriert sich dabei voll und ganz auf die ungekrönte und doch wahre Herrscherin. Auf ihre Kämpfe ohne Schwert. Auf ihre Schachzüge. Auf die Fallen, die ihr von den Männern gestellt werden.