Die Gewinner der Romy-Akademiepreise 2020 im Überblick

Wegen der Corona-Pandemie werden die Romy-Publikumspreise heuer im Rahmen einer TV-Show verliehen. Schon jetzt sind aber die Gewinner der Akademiepreise bekannt - wir haben alle Auszeichnungen im Überblick.

Vor der Verleihung der Romy-Publikumspreise am Samstag, die heuer wegen der Coronakrise nicht im Rahmen einer Gala, sondern als TV-Event im ORF stattfindet, sind am Dienstag die Romy-Akademiepreise bekannt gegeben worden.

Romy-Akademiepreise: Wiener Unterwelt gleich zweimal prämiert

Der fast ausschließlich in Schwarz-Weiß gehaltene Film über die Wiener Unterwelt in den 60er Jahren porträtiert den verstorbenen Wienerlied-Sänger Kurt Girk und den legendären "Unterweltkönig" Alois Schmutzer.

Auszeichnung für TV-Serie "Freud"

Als bester TV-Film wurde die ORF/ZDF-Koproduktion "Spuren des Bösen: Sehnsucht" geehrt, die Netflix-Serie "How to sell drugs online (fast)" als beste Serie. Sandra Wollners Sci-Fi-Dystopie "The Trouble With Being Born" wurde als bester Kinofilm ausgezeichnet. Die vom ORF kofinanzierte Produktion wurde bereits bei der Berlinale und der Diagonale mit Spezialpreisen gewürdigt.