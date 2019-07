Die FPÖ darf jubeln

Gastkommentar von Johannes Huber. Der Wahlkampf läuft ganz nach dem Geschmack von Hofer, Kickl und Co. Vor allem werden sie wieder einmal unterschätzt.

Allmählich gerät in Vergessenheit, dass die Ibiza- eine FPÖ-Affäre ist: Ex-Bundesparteiobmann Heinz-Christian Strache träumte vor zwei Jahren in jener Villa auf der Mittelmeerinsel davon, die Kronenzeitung zu seinen Gunsten umzudrehen, Parteispenden am Rechnungshof vorbeizuschleusen, öffentliche Aufträge willkürlich zu vergeben und so weiter und so fort, zack-zack-zack. All das ist jedoch vergessen: „Ibiza“ macht heute eher der ÖVP zu schaffen. Die gleichnamige „Soko“ hat einen ehemaligen Mitarbeiter von Sebastian Kurz ins Visier genommen: Arno M. hatte fünf Festplatten des Kanzleramts schreddern lassen – als Privatperson und gleich drei Mal.