Die Erscheinung - Kritik und Trailer zum Film

Der 18-jährigen Anna soll die Jungfrau Maria erschienen sein. In Scharen pilgern die Gläubigen in ein Dorf im Südosten Frankreichs, der Handel mit Devotionalien läuft bereits auf Hochtouren. Und der Vatikan schaltet sich ein: Der renommierte Journalist Jacques Mayano (Vincent Lindon) soll die Sache untersuchen. Handelt es sich möglicherweise um eine echte Marien-Escheinung?

Zwei gegensätzliche Welten treffen in dem Film von Regisseur Xavier Giannoli (“Chanson d’amour”) aufeinander. Da ist einerseits die Welt des Übernatürlichen, in der der Glaube an Gott, an Wunder und die Erlösung dominiert. Und da ist Jacques’ Welt, in der der Tod, die Einsamkeit und die Desillusionierung vorherrschen.