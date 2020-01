Die DAÖ wächst weiter: Drei FPÖ-Bezirksräte wechseln zur neuen Partei

Drei Mandatare in der Landstraße kehren der FPÖ den Rücken zu und gehen zur DAÖ. Unter ihnen ist Dietrich Kops, zuletzt geschäftsführender FPÖ-Obmann im dritten Bezirk.

Kürzlich sind in Favoriten bereits FPÖ-Bezirksräte übergewechselt. Laut DAÖ ist eines der neuen Mitglieder in der Landstraße auch Arbeiterkammerrat - der erste der neuen "Bürgerbewegung", wie betont wurde.

Blaue nehmen weitere Bezirksabspaltung gelassen

Die Wiener FPÖ nimmt die erfolgte Gründung eines DAÖ-Klubs im Bezirk Landstraße gelassen. "Die FPÖ hat in Wien 274 Bezirksräte - diese drei sind also ziemlich genau ein Prozent", rechnete Landesparteisekretär Michael Stumpf per Aussendung vor.