Die Croods - Alles auf Anfang: Kritik und Trailer zum Film

Ein kultureller Zusammenstoß der bunteren Art: Die Croods kennt man aus dem Jahr 2013, da flimmerte der Erstling dieser Reihe über die Leinwände, ein globaler Erfolg. Die Steinzeitfamilie muss sich nun erneut bewähren, ein neues Zuhause soll gesucht werden, und so lange dauert es nicht, bis Grug und Konsorten fündig werden: Ein Paradies, das indes schon bewohnt ist. Die Bessermanns halten sich, nomen est omen, für was Besseres.

Die Croods - Alles auf Anfang: Kurzinhalt zum Film

Die Croods - Alles auf Anfang: Die Kritik

"Die Sippe trennt sich nicht!". "The pack stays together!", das ist das in der englischen Originalversion von Nicolas Cage ausgegebene Credo eines Films, der Freude bereitet. Selbst wenn er zunächst sämtliche kinorelevanten Sinnesorgane gänzlich zu überfordern droht. "Die Croods - Alles auf Anfang": Das fühlt sich an wie der kalte Sprung in einen völlig überhitzten, lärmbeschallten Farbtopf. Zumal für coronabedingt kaum noch an Leinwände und überpotente Lautsprecher gewöhnte Augen und Ohren. Und doch: Joel Crawford (der für den 95-Minüter erstmalig auf einem Kinofilmregiestuhl Platz nehmen durfte) gelingt ein formidabler, mal an die "Familie Feuerstein", mal an "Ice Age", mal an Al Bundy erinnernder Sommerspaß.