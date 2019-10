Die Carrera Fun Tour auf der Modellbaumesse 2019 in Wien

Auf der Modellbaumesse in Wien macht dieses Jahr auch die Carrera Fun Tour 2019 halt. Interessierte können die Showrennbahn der ferngesteuerten Kultautos persönlich ausprobieren.



Die vierte Station der Carrera Fun Tour 2019 macht auf der Modellbaumesse in Wien halt. Ab dem 24. Oktober treffen sich Modellbau-Fans an der großen Showrennbahn für packende Duelle und jede Menge Racing-Spaß. Bis zum 27. Oktober geben kleine und große Motorsport-Fans am Carrera Stand richtig Gas und alle vor Ort registrierten Rennfahrer nehmen automatisch an tollen Gewinnspielen teil.