Die besten Silvesterpartys 2018/2019 in Wien im Überblick

Weihnachten ist vorbei, das neue Jahr steht kurz bevor. Noch auf der Suche nach der perfekten Silvesterparty? Hier sind alle Wiener Clubs mit ihrem Programm zum Jahreswechsel 2018/2019 im Überblick.

Ja es ist wahr: 2018 ist fast zu Ende. Wer in das neue Jahr voller Elan zu starten will, sollte sich eine richtige Silvesterparty zum Jahreswechsel 2018/2019 nicht entgehen lassen. Wir haben die Neujahrsfeiern der wichtigsten Wiener Clubs für euch in einer Übersicht gesammelt.

The Loft

Auch heuer lädt das Loft zur großen Silvestergala rund um den Jahreswechsel 2018/2019. Auf vier Floors gibt es zwischen 23 und 8 Uhr Musik aus den 90ern, den 2000ern, den 2010ern und eine Power Disco. Karten gibt es hier.

Flex

Im Flex ist an Silvester wieder Beat It angesagt. Ab 23 Uhr kann bei Drum and Bass, Techno, 80er, 90er, 2000er, Remixes, Mashups und House Musik ordentlich ins neue Jahr gefeiert werden.

WUK

Im WUK findet ein Silvesterball der besonderen Art statt. Der heurige Loveball steht unter dem Motto “Tarzan”. Ab 23 Uhr sorgt House, Dance-Music und Pop-Charts für gute Stimmung. Der Eintritt kostet bis Mitternacht 19 Euro und danach 22 Euro im Vorverkauf. Wer nach dem Loveball noch immer nicht genug hat, kann ab 6 Uhr bei der offiziellen Afterparty “AFTER” im Kaiserbründl gleich noch weiterfeiern.

Marx Halle

Beinahe traditionell vereinen sich das FLOW Festival und Cosmic und begrüßen das neue Jahr. Beim “Cosmic FLOW – Psychedelic New Year” werden auf über 1.500 Quadratmeter atemberaubende Projektionen, Feuer-Shows und ein einzigartiger Mitternachtscountdown über die Bühne gehen. Live Acts und DJs werden auch hier für Stimmung sorgen.

Volksgarten

Ab 23 Uhr wird im Volksgarten auf drei Floors ins neue Jahr gefeiert. Neben dem Club stehen auch das Winterzelt und die Säulenhalle zum Tanzen zur Verfügung. Wer den Silvesterabend im Volksgarten verbringen möchte, muss mindestens 21 Jahre alt sein. Der Eintritt kostet 25 Euro.

U4 Vier DJs bespielen ab 22 Uhr die beiden Floors des Wiener U4. RnB, HipHop, House, Classics, Electro und Charts werden zu hören sein. Außerdem wird für Sekt, Konfetti und eine richtige Eskalation gesorgt sein. Tickets sind im Vorverkauf um 15 Euro erhältlich, an der Abendkasse um 20 Euro. Feiern dürfen im U4 alle über 18 Jahre. Badeschiff Wer das Feiern kaum erwarten kann, ist am Badeschiff richtig. Hier wird nämlich bereits ab 16 Uhr gefeiert. Auf vier Eisbahnen können Besucher von 16 bis 22 Uhr Eisstockschießen. Außerdem gibt es ab 16 Uhr Punsch, fröhliches Tanzen zu Swing, Soul und mehr, sowie eine Kegelbahn. Ab 19 Uhr startet dann das Bio-Silvester-Buffet. Beschwingt ins neue Jahr wird dann ab 0.30 Uhr beim Swing Silvester getanzt. Die Swing Silvester Pary kostet im Vorverkauf 20 Euro, an der Abendkasse 25 Euro (inklusive Mitternachtssekt). Andere Programmpunkte sind extra zu bezahlen.

Pratersauna & VIEiPEE

Bei der Silvester Gala werden vier Floors in zwei Clubs bespielt. Ab 23 Uhr wird dem alten Jahr “Lebewohl” gesagt, und das neue Jahr mit vielen DJs willkommen geheißen. Tickets gibt es an der Abendkasse und beim limitierten Presale im DOTS – Restaurant Bar Lounge & ONE o ONE.

Passage

Von 23 bis 8 Uhr wird auch in der Passage Silvester gefeiert. HipHop, Dance und RnB sind unter anderem bei “Vanity x New Year’s Eve 2018″ zu hören. Der Eintritt zur Party kostet 25 Euro. Wer den Instruktionen der Eventbeschreibung folgt, kann sich jedoch noch bis zu 7 Euro sparen. Gefeiert darf in der Passage nur von allen über 19 Jahren werden.

Grelle Forelle Ab 23 Uhr lädt auch die Grelle Forelle zur Silvesterparty ein. Zahlreiche Künstler werden zu hören sein. Tickets im Vorverkauf gibt es hier.

Horst

“Der Aufbruch zum Horst” steht bevor. Ab 23 Uhr wird im Club Horst in der Wiener Innenstadt gefeiert. Stimmung wird es bei der Super Disco, dem Tech House bei Techno und Hip Hop bis 9.48 Uhr am Morgen geben.

Club Schwarzenberg Im Club Schwarzenberg startet der “New Year’s Eve 2018” um 23 Uhr. Der Eintritt kostet 22 Uhr. Wer bei der Facebook-Veranstaltung auf Teilnehmen drückt, zahlt bis 00.30 Uhr nur 18 Euro.

Rhiz

Ab 22 Uhr wird im Rhiz zum 20-jährigen Jubiläum DJ Marcell/ Another Nice Mess für Stimmung sorgen. Die Karten kosten zwischen 5 und 10 Euro.

Stehachterl Das Stehachterl bietet auch heuer zu Silvester eine Happy Hour an. Bis 23 Uhr werden alle offenen Getränke zum halben Preis ausgeschenkt.

25hours Hotel

Zu einer exklusiven Silvesterparty am Dachboden lädt das 25hours Hotel am 31. Dezember ab 20 Uhr ein. Der Eintritt für die “Swing ‘n’ Roll NEW YEAR’S EVE PARTY” kostet 109 Euro und enthält Aperitif, Mitternachtsgläschen, einen Imbiss im 50er Jahre Stil, Live-Musik und einen spektakulären Ausblick über Wien. Tickets gibt es an der Rezeption.

OMU

Ein New year’s special erwartet auch alle Gäste im OMU. Geöffnet wird um 20 Uhr, ab 21 Uhr wird DJ “Tinju Music” der Countdown ins neue Jahr gezählt. Der Eintritt ist frei.

Platzhirsch

Ab 22 Uhr wird im Platzhirsch das alte Jahr gebührend verabschiedet. Disco, Pop und RnB werden für Stimmung sorgen. Bis Mitternacht kostet der Eintritt 12 Euro, ab Mitternacht 15 Euro.

Fluc

Um 23 Uhr startet die Silvesterparty im Fluc. Vorverkaufskarten gibt es um 12 Euro, an der Abendkasse kosten die Tickets jeweils 14 Euro.

Praterdome Wien

Im Praterdome Wien wird ab 22 Uhr ins neue Jahr gefeiert. Auf ein Feuerwerk muss man hier nicht verzichten, denn um Mitternacht wird das Dach für die Besucher geöffnet. Bis Mitternacht kostet der Eintritt 12 Euro, danach 15 Euro. Gefeiert wird hier ab 18 Jahren.