Die besten Neujahrsvorsätze für Singles und Paare

Der Countdown bis zum Jahr 2019 läuft. Einige Österreicher haben 2018 einen neuen Partner gefunden oder wollen ihre Beziehung langfristig stärken. Andere warten noch auf den Traumpartner.

Am richtigen Ort nach dem Partner suchen

Du hättest gerne einen Partner, der deine Leidenschaft fürs Kochen teilt und nicht dauernd Party macht? Dann solltest du auch an passenden Orten nach der neuen Liebe suchen! Melde dich zu Kochkursen an, frag den süßen Foodblogger nach einem Rezept oder geh zu einem Restaurant-Meetup. Fitnesslover finden im Fitnesscenter eher Gleichgesinnte als in Nachtclubs. Wer sich gerne Abenteurer angeln möchte, probiert am besten etwas Neues – wie ein Samurai-Training oder Paragleiten.