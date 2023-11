Die beliebtesten Würstelstände Wiens 2023

Die Community des Kulinarik-Magazins "Falstaff" hat über die beliebtesten Würstelstände in Wien abgestimmt. Hier das Ergebnis.

2023 konnte die Falstaff-Community vor allem der "Wiener Würstelstand" in Wien-Alsergrund überzeugen. Gefolgt von "Alles Wurscht" in der Wiener Innenstadt und "Zur Bosnarei" in Wien-Währing.