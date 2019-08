Die Agentin - Kritik und Trailer zum Film

Rachel (Diane Kruger) ist Agentin des israelischen Geheimdienstes Mossad und auf einmal spurlos verschwunden. Ihr früherer Kontaktmann Thomas (Martin Freeman) muss sie rasch finden, um Schlimmeres zu verhindern. Was folgt, ist eine turbulente Reise durch Rachels rastloses und aufgewühltes Leben zum wahren Grund für ihr Verschwinden

Diane Kruger ist als die Geheimdienstagentin in "Die Agentin" zwar facettenreich, der gleichnamige Thriller selbst aber zu undurchsichtig gebaut. Politisch ist abseits des Griffs in die Klischeekiste, was den Iran betrifft, wenig geboten. Doch wenn es um den Umgang mit Machtverhältnissen geht, hat sich Regisseur Yuval Adler für seinen Psychothriller durchaus Gedanken gemacht. Ab Freitag im Kino.

Die Agentin: Kurzinhalt zum Film

So viel wird in dem ständigen zeitlichen Hin und Her des Films klar. Szenenhaft wird Rachels Aufenthalt im Iran als Rückblende in die Erzählungen ihres Mossad-Kollegen Thomas (Martin Freeman) eingebettet. Dieser analysiert gegenüber Mossad-Mitgliedern, welche Schwierigkeiten Rachels Einsatz bedeutet. Dabei ist es schwierig, die Zusammenhänge zu erkennen. Ein Großteil des Films spielt in der Rückblende im Iran, wo Rachel ihr verdecktes Leben als Fremdsprachenlehrerin führt und so gut es geht Kontakte auf Abstand hält. Die kurzen Szenen, in denen Thomas über die Mission redet, gehen im Verhältnis dazu irgendwie unter. Einerseits zeigt sich durch die wenigen Informationen die Verworrenheit eines Agentenleben, andererseits täte es gut, zumindest als Zuseher zu verstehen, worum es geht. Und wenn Regisseur Adler durch die Mission Kritik an politischen Verhältnissen üben will, dann bleibt einfach vieles zu unkonkret und unausgegoren.