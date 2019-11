Die Ärzte touren wieder: Auftritt in Wiener Stadthalle im November 2020

Nach einer längeren Pause bringen die Ärzte nicht nur ein neues Album heraus, sondern gehen auch auf Tour. Zweimal machen sie Halt in Österreich.

Die Ärzte bringen im nächsten Jahr nach längerer Pause wieder ein Album heraus und gehen auf Tournee. Das Management der Band am Montag auch zwei Termine in Österreich bekannt: Unter dem Slogan "In the ä tonight" gastiert das Trio am 17. November 2020 in der Wiener Stadthalle und am 11. Dezember 2020 in Bad Gastein beim "Sound & Snow".