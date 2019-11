Die Ärzte geben Zusatzkonzert in Wien

Nachdem das Wien-Konzert der Ärzte bereits restlos ausverkauft ist, gab die Band nun einen Zusatztermin bekannt. Tickets sind ab heute erhältlich.

Am Donnerstag war die Ärzte-Tour "In The Ä Tonight" bereits nach Sekunden online ausverkauft und auch am Freitag waren die Karten beim örtlichen Vorverkauf in Wien innerhalb weniger Minuten vergriffen.