Die Addams Family - Kritik und Trailer zum Film

Eine Woche vor Halloween kommt "Die Addams Family" als Animationsfilm ins Kino - kindgerecht, aber auch für Erwachsene geeignet. Die Story ist einfach, aber universell: Die seltsame Addams-Familie wurde wegen ihrer Andersartigkeit immer wieder von Normalbürgern angefeindet und verjagt. Nun ist selbst das seit Jahren bestehende traute Addams-Anwesen - mit der gesamten Sippschaft - in höchster Gefahr. Und das nur, weil die ultranormiert-angepassten Bürger der Siedlung "Assimilation" Angst vor dem Fremden haben.

Die Addams Family - Die Kritik

Diese gruselige Erfolgstory setzt sich nun fort: Nach etlichen Verfilmungen, mit realen Schauspielern und als Zeichentrickserie, sind die Addams erstmals animiert im Kino zu sehen - natürlich passend zum Gruselfest Halloween. In der amerikanischen Heimat hat das so viele Fans in die Kinos gelockt, dass gleich eine Fortsetzung in Auftrag gegeben wurde. Zu Halloween 2021 dürfte der zweite Teil zu sehen sein. Doch zunächst einmal startet Teil 1 von "Die Addams Family" in Österreich.