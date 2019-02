Die 6 besten Desserts zum Valentinstag

Am 14. Februar, dem Valentinstag, wird Jahr für Jahr die Liebe zelebriert. Neben trauter Zweisamkeit und romantischen Stunden gehören zu diesem Tag auch köstliche, verführerische Desserts.

Ob frisch verliebt, in einer langjährigen Partnerschaft oder aus Überzeugung Single: Liebe geht durch den Magen! Allen, die mit ihrem Herzensmenschen am Valentinstag auf eine kulinarische Reise gehen wollen, helfen vielleicht diese Dessert-Tipps aus aller Welt. So können Liebende einander auf spanische, vietnamesische oder auch polnische Art verführen:

Spanien: Crema Catalana

Spanische Crema Catalana ©Thermomix

Genau genommen wird der Valentinstag in Katalonien, der Heimat der Crema Catalana, kaum gefeiert. Erst am 23. April, dem Diada de Sant Jordi, wird dort die Liebe zelebriert. Doch ganz egal, an welchem Tag Sie die Crema Catalana servieren: die Frau oder der Mann an Ihrer Seite wird garantiert Feuer und Flamme sein.

Vietnam: Mango-Eis

Vietnamesisches Mango-Eis ©Thermomix

Wer schon einmal durch Vietnam gereist ist, weiß, wie saftig-süß die Mangos in dem südostasiatischen Land schmecken. Wer in Österreich rund um den Valentinstag das Glück hat, ein köstlich reifes Exemplar dieser Frucht zu ergattern, serviert dieses am Besten in gefrorener Form. Für die Zubereitung wird lediglich gefrorene Mango, Staubzucker und Kokosmilch benötigt.

Italien: Tiramisu

Italienisches Tiramisu ©Thermomix

Um Amore gebührend zu feiern treffen sich italienische Paare am Valentinstag an Brücken und behängen diese mit so genannten Liebesschlössern – ein Ritual, das mittlerweile auch in anderen Ländern populär ist. Zum Dahinschmelzen ist auch das Dessert, das bei unserem südlichen Nachbar am 14. Februar serviert wird: Tiramisu.

Großbritannien: Banoffee Pie

Britischer Banoffie Pie ©Thermomix

Thermomix

Die Vielfalt der britischen Küche wird von vielen nach wie vor unterschätzt. Vor allem wenn es um schmackhafte Pies geht, sind die Inselbewohner ganz vorne mit dabei. Eines der beliebtesten britischen Desserts ist der Banoffee Pie, bei dem Bananen, Sahne und Toffee aufeinander treffen. Das ist nicht wahres Soul Food, sondern auch verführerisches Love Food!

Polen: Makowiec

Polens Mohnstrudel ©Thermomix

Der polnische Mohnstrudel, Makowiec genannt, wird besonders an Festtagen gebacken – dazu zählen nicht nur die höchsten katholischen Feiertage, Weihnachten und Ostern, sondern auch der Tag der Liebe am 14. Februar. Mit der Kleinstadt Chelmo hat Polen gar eine eigene “Stadt der Verliebten”, in der das Fest besonders romantisch und ausgiebig zelebriert wird.

Österreich: Kaiserschmarren

Österreichs Kaiserschmarren ©Thermomix