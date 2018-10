Didi Kühbauer als neuer Trainer des SK Rapid Wien bestätigt

Das Rätselraten um den neuen Trainer beim SK Rapid Wien hat ein Ende. Am Montagabend bestätigt Rapid die Gerüchte, die bereits am Wochenende die Runde machten: Didi Kühbauer wird der neue Cheftrainer von Rapid.

Nachdem am Samstag nach der 0:2-Niederlage gegen SKN St. Pölten Trainer Goran Djuricin freigstellt wurde, musste sich Rapid Wien auf die Suche nach einem neuen Trainer machen. Am Montag dann die Bestätigung: SKN St. Pölten gibt Trainer Didi Kühbauer ab. Er wird der neue Chefcoach der Grün-Weißen.

Kühbauer neuer Rapid Wien-Trainer

Am Montagabend fand die Präsidiumssitzung des SK Rapid Wien statt. Dabei wurden wichtige Punkte, wie auch die Frage nach dem neuen Cheftrainer, behandelt. “Nach der Behandlung einiger wichtiger planmäßiger Tagesordnungspunkte lieferte Fredy Bickel eine fundierte Analyse der letzten Monate und Wochen und präsentierte seine Empfehlung für die weitere Vorgehensweise in der Personalie Cheftrainer der Profimannschaft des SK Rapid. Dieser wurde einstimmig gefolgt und somit wird Dietmar Kühbauer ab Dienstag diese Funktion bekleiden”, vermeldete der SK Rapid Wien am Montagabend in einer Stellungnahme.