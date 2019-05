"Did Europe really fuck up?": Diskussion in der Wiener Urania

Die Fuckup Nights Vienna bringt mit einer Special Edition vor der Europa-Wahl europäische Fuckups auf die Bühne der Wiener Urania. Die Veranstaltung findet am 22. Mai statt.

Hand aufs Herz: in Europa läuft nicht alles rund. In den letzten Jahren hat der Kontinent und die Europäische Union etliche Krisen erlebt. Am 26. Mai stehen Europa-Wahlen an und die Frage ist: was können wir aus den Fehlern der Vergangenheit lernen um Europa in Zukunft gemeinsam besser zu machen? Bei den Fuckup Nights, einem Veranstaltungs-Format das es in über 300 Städten weltweit gibt, präsentieren Sprecher persönliche Misserfolge – und was sie daraus gelernt haben.