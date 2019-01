Diamantring bei Wohnungseinbruch in Wien-Döbling gestohlen

Im Dezember 2018 kam es in Wien-Döbling zu einem Wohnungseinbruch. Diverse Schmuckgegenstände sowie Bargeld wurden gestohlen.

Im Zeitraum zwischen 20. und 30. Dezember 2018 brachen unbekannte Täter in ein Mehrparteienhaus in der Pyrkergasse in Wien-Döbling ein. Genauer sei der Tatzeitraum nicht einzugrenzen, da die beiden Wohnungsbesitzer – eine 47-jährige Frau und ein 41-jähriger Mann – zunächst nichts von dem Diebstahl bemerkten.