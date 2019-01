Diamantino - Trailer und Infos zum Film

Just als das Finale der Fußballweltmeisterschaft ansteht, verliert der portugiesische Fußballstar Diamantino (Carloto Cotta) seinen Vater - und sein magisches Mojo. Entsprechend hart fällt die Kritik der Medien aus - und seine fiesen Zwillingsschwestern stürzen sich auch noch auf den Sportler.

Der möchte doch eigentlich nur die Welt verbessern, von seinem Elfenbeinturm des Weltstars aus. So tappst Diamantino von einem Fettnäpfchen in die nächste Falle und sieht sich mit der realen Welt konfrontiert, die von Korruption, Flüchtlingselend und dem Aufstieg der nationalistischen Rechten in Europa geprägt ist. Ähnlichkeiten mit irgendwelchen portugiesischen Starfußballern sind in dieser überdrehten Komödie rein zufällig.