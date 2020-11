Diagnose "Sprachstörung" bei Einwandererkindern oft falsch

Kindern mit Migrationshintergrund verpasst man häufig zu Unrecht die Diagnose "Sprachentwicklungsstörung", zeigen Forscher der Medizinischen Universität Wien.

Oft haben sie nur mit ihrer Zweitsprache Zores, was man "unvollkommenen Zweitsprachenerwerb" nennt. Mit dem "Wiener Modell" der Sprachdiagnostik, das auf Unterstützung von Medizinstudenten mit der jeweiligen Muttersprache baut, kann man die beiden Fälle unterscheiden, schrieben sie im Fachjournal "Neuropsychiatrie".

Fünfjähriger Josef wurde mit "Wiener Modell" untersucht

Die Forscher um Brigitte Eisenwort von der Ambulanz für Pädiatrische Psychosomatik der Meduni Wien berichten vom Fall des fünfjährigen Knaben Josef. Er spricht deutsch und russisch. Die Sprachverhältnisse in seiner Familie sind wohl nicht nur für Außenstehende unübersichtlich: Seine Eltern plaudern miteinander sowie mit Josef und seiner Schwester russisch, die Großeltern wuchsen mit Russisch als Erstsprache und unterdrückten Minderheitensprachen auf. Josef redet mit seiner Schwester deutsch und mit seinen Eltern russisch, lässt dabei aber immer wieder deutsche Wörter hineinrutschen. Die meisten seiner Klassenkollegen in einer Privatschule sprechen deutsch.

Seine Eltern kamen mit Josef in die Sprachambulanz, weil sie oft schwer verstehen konnten, was er ihnen mitteilen wollte. Dort wurden seine Probleme mit dem "Wiener Modell" der Sprachdiagnostik untersucht. Das Besondere daran ist, dass Medizinstudenten, die die jeweilige Muttersprache der Kinder als Erstsprache beherrschen, gemeinsam mit den Linguisten (Sprachwissenschaftern) die Sprachkompetenz der Kinder analysieren. "Das hat den Vorteil, dass neben den grammatikalischen Fähigkeiten auch kulturelle Eigenheiten erkannt werden", so die Forscher.