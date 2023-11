Dezember bringt Musikgala Christmas in Vienna

Der Dezember hat die Musikgala Christmas in Vienna im Gepäck. Ort des Geschehens wird das Wiener Konzerthaus sein.

Auch wenn die Welt derzeit vor allem von Unsicherheit geprägt scheint, so gibt es eine Konstante, auf die man sich verlassen kann: Weihnachten steht bald wieder vor der Tür. Und damit die Musikgala Christmas in Vienna. Im Wiener Konzerthaus versammeln sich dabei heuer am 15. und 16. Dezember wahre Stars der Klassik zu einem weihnachtlichen Parforceritt. Mit dabei sind neben den Sängerknaben etwa die Starsopranistin Patricia Petibon und Mezzokollegin Joyce DiDonato.