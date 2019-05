Deutschland: Unwissen über EU-Wahltermin am 26. Mai

Vir Wochen vor dem Wahltag ist den meisten Bürgern in Deutschland der Termin für die Europawahl 2019 nicht bekannt.

In einer am Montag veröffentlichten Forsa-Umfrage für die Sender RTL und n-tv gaben 58 Prozent der Befragten an, sie wüssten nicht, dass am 26. Mai das Europaparlament gewählt werde. Nur zwölf Prozent gaben an, der Europawahlkampf sei für sie ein wichtiges Thema. Zum Vergleich: Fünf Wochen vor der Bundestagswahl 2017 war der damalige Wahlkampf für fast 50 Prozent das wichtigste Thema.