Deutschland streicht ganz Österreich von Risiko-Liste

Deutschland strich nun auch die letzten zwei Bundesländer in Österreich von seiner Risikoliste. Lockerungen gab es auch in puncto Griechenland, Kroatien und der Schweiz.

Tirol und Vorarlberg erfreut

Tirol und Vorarlberg hatten sich erfreut gezeigt, als Deutschland die neue Regelung am Freitag bekannt gab. In einer Woche beginnen in den ersten deutschen Bundesländern die Sommerferien, in Bayern erst Ende Juli.