Deutschland soll Reisewarnung für Wien prüfen

Medienberichten zufolge prüft Deutschland derzeit eine Reisewarnung für Wien. Derzeit wurde diese Information jedoch noch nicht bestätigt.

Deutschland: Regionaler Schwerpunkt ist Wien

Das deutsche Außenministerium erklärt auf seiner Homepage: "Österreich ist von Covid-19 inzwischen insgesamt weniger betroffen, erlebt aber derzeit wieder steigende Infektionszahlen. Regionaler Schwerpunkt ist derzeit das Bundesland Wien." Überschreitet ein Land oder eine Region die Neuinfiziertenzahl im Verhältnis zur Bevölkerung von 50 Fällen pro 100.000 Einwohner kumulativ in den letzten sieben Tagen, können Reisewarnungen ausgesprochen werden, heißt es. Derzeit sind es in Wien 99,6 Fälle pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Es gibt aber keinen Automatismus bei einer Überschreitung der Schwelle von 50 Fällen.