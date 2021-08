Deutschland plant weiter Drittimpfung für Risikopersonen

Trotz WHO-Appell hält Deutschland an der Drittimpfung für Risikopersonen fest. Auch in Frankreich sollen vulnerable Personengruppen eine dritte Impfung erhalten.

Die deutsche Regierung will ungeachtet eines Appells der Weltgesundheitsorganisation WHO an der geplanten Drittimpfung für Risikogruppen festhalten. "Mit der Möglichkeit einer Auffrischimpfung im September soll sichergestellt werden, dass diejenigen ausreichend geschützt sind, die besonders gefährdet sind: immungeschwächte Patientinnen und Patienten, Höchstbetagte und Pflegeheimbewohner", erklärte das Gesundheitsministerium in Berlin am Donnerstag auf Anfrage.