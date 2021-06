Deutschland fegte Portugal mit 4:2 vom EM-Spielfeld

Am Samstag dominierte Deutschland klar das EM-Match in München gegen Portugal. Das Team von Joachim Löw gewann verdient mit 4:2 und machte damit die Auftakt-Pleite gegen Frankreich wieder gut.

Joachim Löws Elf war am Samstag in München das klar bessere Team, das auch einen frühen Rückstand durch Cristiano Ronaldo (15.) locker wegsteckte und in der Hammergruppe F vor dem abschließenden Duell mit Ungarn wieder klar auf Aufstiegskurs liegt.