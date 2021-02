Deutschland erklärt Grenz-Kontrollen zu Tirol

Deutschland verteidigt die harten Grenzkontrollen zu Tirol. Laut Innen-Staatssekretär Mayer seinen die Maßnahmen "leider notwendig".

In einem Gespräch mit dem deutschen Botschafter in Wien hat Österreich erneut gegen die von Deutschland am Sonntag eingeführten strikten Einreisekontrollen an der Grenze Tirol-Bayern protestiert. Bei dem Treffen auf hoher Beamtenebene am Sonntagabend in Wien habe man noch einmal darauf hingewiesen, dass die "extrem strengen" Maßnahmen "unverhältnismäßig" seien, hieß es am Montag aus dem Außenministerium. Deutschland verteidigte die Kontrollen indes als "leider notwendig".