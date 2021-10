Deutschland baut neues Botschaftsgebäude in Wien

In Wien-Landstraße bekommt Deutschland ein neues Botschaftsgebäude. Bis 2024 sollen auf rund 3.650 Quadratmetern Büros mit einer neuen Pass- und Visa-Stelle, ein Veranstaltungssaal, ein neues Residenzgebäude sowie ein Botschaftsgarten entstehen.

Der Grundstein für das neue Botschaftsgebäude wurde am Donnerstag feierlich gelegt. Botschafter Ralf Beste erhofft sich von dem Neubau neue Impulse für die Diplomatie, aber auch für die Stadt. Die Botschaft solle auch Ort der internationalen Begegnung sein.

Neues Botschaftsgebäude in Wien-Landstraße

Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) lobte die "außerordentlich guten Beziehungen" zwischen Österreich und Deutschland, aber auch vielen bundesdeutschen Städten und Wien. Das neue Bauprojekt in dem "besonders sensiblen Teil" der Bundeshauptstadt bezeichnete er als "Landmark für die weitere Entwicklung Wiens". In der Umgebung der deutschen Botschaft im dritten Wiener Gemeindebezirk sind auch viele diplomatische Vertretungen anderer Länder angesiedelt. Bei der Planung habe man auf Sicherheit - bei gleichzeitiger "Offenheit" - besonderes Augenmerk gelegt, erklärte der Architekt Benedikt Schulz. Das Gebäude werde "sehr sicher sein, aber Sie werden das fast nicht merken", so Schulz.