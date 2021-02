Deutsches Einreiseverbot für Tiroler: Pendler nicht ausgenommen

Deutschland hat sein Einreiseverbot für Tiroler noch einmal verschärft. Ab Sonntag gilt das Verbot auch für Pendler, nur wenige Berufsgruppen sind ausgenommen.

Das ab Sonntag geltenden deutsche Einreiseverbot für Tiroler sieht keine Ausnahmen für Berufspendler vor. Aus Tirol dürfen ab Sonntag vorübergehend nur noch Deutsche, Ausländer mit Wohnsitz und Aufenthaltsrecht in Deutschland, landwirtschaftliche Saisonarbeitskräfte und Gesundheitspersonal einreisen, wie das deutsche Innenministerium in Berlin am Freitagabend mitteilte.