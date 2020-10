Deutscher Lockdown auch für Österreichs Hoteliers hart

Der Corona-Lockdown in Deutschland trifft auch Österreichs Hotel-Betriebe hart. Vor allem in Westösterreich dürften zahlreiche Hotelbetten leer bleiben. In den Städten sei der Tourismus ohnehin "am Boden".

Der Corona-Lockdown in Deutschland ab 2. November ist für die heimische Tourismusbranche ein herber Schlag. "Für die Bundesländer im Westen ist das hart", sagte Oliver Schenk, Sprecher der Österreichischen Hoteliervereinigung (ÖHV), am Donnerstag zur APA. Die österreichischen Wintersportorte seien "die einzigen, wo es noch funktionieren hätte können", die Hotelbetriebe in den Städten seien "sowieso gerade am Boden".

Hotellerie brechen Nächtigungen weg

Sollte auch Österreich einen Quasi-Lockdown beschließen und so der kompletten November wegfallen, würde der vom Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) bei der jüngsten Prognose angenommene worst case zum best case, so Schenk. Das Wifo habe für den schlechtesten Fall ein Nächtigungsminus von 33 Prozent angenommen.

Im November 2019 gab es 5,3 Millionen Nächtigungen in Österreich, das waren laut Schenk 3,5 Prozent der Gesamtnächtigungen (152,6 Mio.) des vergangenen Kalenderjahres.

Reisewarnung für Österreich sofort gemerkt

Die deutsche Reisewarnung für Österreich hätten die heimischen Hotels sofort bemerkt. Einerseits werde storniert, andererseits werde nicht neu gebucht. "Was es jetzt braucht, sind rasche Hilfen von der Regierung", so der ÖHV-Sprecher.