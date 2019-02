Deutsche Investoren übernehmen Waagner-Biro-Brückenbau

Der Pleite der Brückenbau-Sparte des insolventen Wiener Stahlbauers Waagner-Biro ist abgewendet. Ein deutscher Investor übernimmt mit den Vorständen die Firma.

Nach langen und intensiven Verhandlungen mit den Banken, dem Hauptgläubiger und den Masseverwaltern sei gelungen, eine Einigung aller Parteien zu erreichen, wie es in der Aussendung hieß. Dem Gläubigerausschuss und dem Handelsgericht Wien liege ein neuer Sanierungsplan vor, bei dessen Annahme durch die Gläubiger der Fortbestand des Unternehmens gesichert sei. Den Gläubigern wird eine Quote von 20 Prozent angeboten.

Die Brückenbau-Sparte war mit weltweit mehr als 1.000 Mitarbeitern, viele davon im arabischen Raum, das Herzstück von Waagner-Biro und hat in den vergangenen Jahrzehnten mehr als 5.000 Brücken errichtet, in Österreich unter anderem die Europabrücke am Brenner sowie die Donaustadt-Brücke in Wien.